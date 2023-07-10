البيت الأبيض: أمريكا تدعم التطلعات التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دومًا تدعم تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن تركيز الولايات المتحدة الأمريكية منصب على السويد الجاهزة لعضوية الناتو.

يذكر أن أوكرانيا ترغب بشدة في الانضمام للاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الصراع الروسي، وبالفعل هناك بعض المؤشرات الأولية التي تشير إلى إمكانية انضمام أوكرانيا للاتحاد قريباً، وليس أوكرانيا وحدها من تريد الانضمام بل يوجد السويد أيضاً.