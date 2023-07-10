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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: أمريكا تدعم التطلعات التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دومًا تدعم تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن تركيز الولايات المتحدة الأمريكية منصب على السويد الجاهزة لعضوية الناتو.

يذكر أن أوكرانيا ترغب بشدة في الانضمام للاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الصراع الروسي، وبالفعل هناك بعض المؤشرات الأولية التي تشير إلى إمكانية انضمام أوكرانيا للاتحاد قريباً، وليس أوكرانيا وحدها من تريد الانضمام بل يوجد السويد أيضاً.

البت الأبيض عاجل القاهرة الإخبارية الانضمام للناتو

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