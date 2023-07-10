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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متخصص بالشأن الإفريقى لـ«القاهرة الإخبارية»: الصوماليون يمتلكون إرادة محاربة الإرهاب

الصوماليون
الصوماليون

قال الأستاذ إبراهيم إدريس، الصحفي المتخصص بالشأن الإفريقي، إن التجربة الصومالية لمحاربة الإرهاب مرت بالكثير من المراحل، مُشيرًا إلى أن الشعب الصومالي يمتلك الإرادة القوية لمواجهة الإرهاب.

إرادة الشعب الصومالي

وأكد إدريس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصومال تمتلك إرادة عسكرية كبيرة نتيجة الدعم التركي المتمثل في تدريب القوات النحلية، معلقًا: "المعارك النوعية الحالية تؤدي إلى خسائر كبيرة في حركة الشباب".

جدير بالذكر أن قوات الجيش الصومالية تقوم بين الحين والآخر بشن هجوم مكثف على حركة الشباب الإرهابية، وهذا الهجوم يكون مثابة الرد المباشر على جرائم الإرهاب بالصومال.

إبراهيم إدريس صحفي متخصص الإرهاب بالصومال مروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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