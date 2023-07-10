ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الخطايا السبعة والفقيد وآلام الفراق" فى مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا

مشروعات تخرج طلاب
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا

في مشهد فني وأجواء جمالية تجسد تميز وإبداع طلاب الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا؛ قامت لجان التحكيم لمشروعات التخرج للأقسام المختلفة برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، بتقييم مشروعات التخرج الطلابية لهذا العام والتي جاءت لتمثل المدارس الواقعية والرومانسية والتجريدية، ويرصد فيها الطلاب المشاهد الإنسانية الواقعية والتجارب الشخصية للفنانين من منظور تقني وفني معاصر، وتفصح عن ملامح هويتهم التاريخية.

وأكد الدكتور عصام فرحات بأن الأعمال الفنية الطلابية سوف تلاقي اهتماماً كبيرا من إدارة الجامعة، وسوف ينتقى منها أفضل الأعمال لتوضع في أماكن متميزة في جميع أرجاء الجامعة وبالمستشفيات الجامعية، ومسجلة بأسماء منفذيها؛ سعياً لتعزيز الثقافة البصرية لمنتسبي الجامعة وزائريها، ولإضفاء البهجة وملامح الجمال، وليكون لها مردود فني يعظم الهوية البصرية للجامعة. 

وشملت الأعمال الفنية لقسم النحت عمل تحت عنوان "المنقذ" للطالب ديفيد وجيه يعبر عن أحداث الزلزال، ومشروع بعنوان "مقاومة" للتعبير عن الحرية، وآخر بعنوان" الفقيد" يجسد آلام الفراق للطالبة انجي ملاك، و"المصابرة" للطالب أكرم لطيف، و"الخطايا السبعة" لعاصم عباس، وفانتازيا لمحمد عماد، و"السقوط" لمي ممدوح، إلي جانب أعمال للنحت البارز والخزف.

 

356315052_812174893812375_2399096517582140804_n
356315052_812174893812375_2399096517582140804_n
356342720_628485709019261_825929035290926224_n
356342720_628485709019261_825929035290926224_n
357802809_1127747541492975_2696040457087982462_n
357802809_1127747541492975_2696040457087982462_n
358239128_683859530246348_408223855418924078_n
358239128_683859530246348_408223855418924078_n
358772130_988134085717564_4200251400796002640_n
358772130_988134085717564_4200251400796002640_n
359788809_823237002648042_3171708599717882250_n
359788809_823237002648042_3171708599717882250_n
359943882_659221549402421_1032777079850983490_n
359943882_659221549402421_1032777079850983490_n
359963900_9747647045309277_572059676504077787_n
359963900_9747647045309277_572059676504077787_n
359982479_1307215213214874_1774639414082788190_n
359982479_1307215213214874_1774639414082788190_n
360001611_979994603278585_7606809936229184773_n
360001611_979994603278585_7606809936229184773_n
360007692_259609670123750_3435130987905324127_n
360007692_259609670123750_3435130987905324127_n
360034142_2485299344959831_6377592044576115166_n
360034142_2485299344959831_6377592044576115166_n
جامعة المنيا أعمال فنيسة متميزة مشروع تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة الخطايا السبعة والفقيد وآلم الفراق الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

الأكثر قراءة

صحيفة دنماركية تكشف أسرار رحيل إمام عاشور عن ميتلاند

بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

"منتجو الخضر والفاكهة" يوضح أسباب تراجع إنتاج محصول المانجو 2023

حجز محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل لجلسة 29 يوليو للحكم

مولود كل 15 ثانية.. زيادة عدد السكان 161 ألف نسمة خلال 37 يومًا

التحالف الوطنى يهدى الطالبة بسمة شوقى الأولى فى التعليم الفنى منحة دراسية كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟