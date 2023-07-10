مدرسة ايجيبت جولد تعلن تعديل شروط قبول الطلاب بالعام الدراسى الجديد

أعلنت مدرسة إيجيبت جولد (الذهب) للتكنولوجيا التطبيقية، تعديلًا في شروط قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأكدت المدرسة بمنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، تعديل شرط مجموع اللغة الإنجليزية للقبول بالمدرسة ليكون الطالب حاصلًا على 80% بدلاً من 95%.

وأشارت المدرسة إلى أنه سيتم الإعلان عن التقديم بالمدرسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 قريبًا، بالشروط الآتية :

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023

- الحد الأدنى للقبول 250 درجة

- لا يقل مجموع اللغة الإنجليزية عن 80%

- يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)

- أن لا تزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023

جدير بالذكر أن الشريك الصناعي لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، هى شركة "ايجيبت جولد"، والدراسة بها لمدة ثلاث سنوات فقط، والمنهج الدراسي يتضمن"العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي"، كما تتميز تلك المدرسة بعدة مميزات؛ منها:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير دولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

-توفير أتوبيس لنقل الطلاب إلى أماكن التدريب.