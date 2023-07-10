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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى: ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 41% فى يونيو الماضى

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، وفقًا لمؤشراته ليبلغ 41% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023.

وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 2.9% في مايو 2023.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قد أعلن عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلا شهريا بلغ 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدل سالب بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 2.7% في مايو 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023.

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