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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نعينع والطاروطى يرأسان اختبارات الصوت الحسن للقراء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عُقد اليوم اختبار المجموعة الأولى للصوت الحسن للقراء لإحياء ليالي شهر رمضان 1445 هـ من خلال لجنة الاختبارات المكونة برئاسة كل من: فضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، وفضيلة القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وإرسال القراء إلى مختلف دول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان.

من جهة أخرى، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات عقد لأول مرة لقاء المكتبة بمكتبات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويقوم اللقاء على وجود أحد الأئمة باستضافة أحد أساتذة الجامعة المتخصصين أو الأدباء أو الكتاب في لقاء أسبوعي بكل مكتبة، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الثقافية التي تشغلهم ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة.

كما يتضمن لقاء المكتبة بعض المحاضرات التثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة، ويسهم في بناء الوعي الرشيد وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته.

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