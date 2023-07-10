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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك القاهرة يطرح بطاقة ائتمانية جديدة لعملائه من الشركات

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أطلق بنك القاهرة بطاقة ائتمانية للعملاء من أصحاب الشركات Corporate Credit Card بما يتيح لهم التحكم في نفقات الشركات بكفاءة وفاعلية، فى إطار جهود البنك المتواصلة فى مجال التحول الرقمى وتحقيقأً لأهداف الشمول المالى.


وتعد البطاقة إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التي يطرحها لعملائه من قطاع أعمال المؤسسات والشركات، بما يتوافق مع استراتيجية البنك وسعيه المتواصل نحو تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء من الشركات والمؤسسات.


تم تصميم البطاقة الائتمانية للشركات من بنك القاهرة لتلبية احتياجات الدفع الخاصة بالشركات وإدارة الأعمال بشكل أكثر كفاءة وأمان مع تقليل الاحتفاظ بالنقدية، كما تتمتع البطاقة بالعديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها إمكانية الشراء والسحب النقدى من أى مكان داخل وخارج البلاد، والتمتع بالشراء عبر الإنترنت بكل أمان عن طريق استخدام خاصية الكود الآمن، كما تقوم الشركة باستلام كشف حساب الكتروني للإطلاع على المعاملات الشهرية لحاملى البطاقات، مع إمكانية سداد المديونية الخاصة بالبطاقة الائتمانية من خلال الخصم الآلي من حساب الشركة لدى بنك القاهرة.

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