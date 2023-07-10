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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر لسلاح السيف يواصل استعداداته لبطولة العالم

سلاح
سلاح

يواصل منتخب مصر لسلاح السيف رجال معسكره التحضيري بألمانيا الذي انطلق من يوم 2 يوليو ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، استعدادا لبطولة العالم التي ستقام في مدينة ميلانو الإيطالية من 22 حتى 31 بنفس الشهر.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كلا من: "زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، بجانب الثنائي الناشئ أحمد هشام وزياد نوفل وذلك لاكتساب خبرات خلال المعسكر.

ويشرف على فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف، كما يرافق الفريق إخصائي إصابات الملاعب محمد الششتاوي.  

وتنطلق منافسات الفردي لسلاح السيف رجال يوم السبت الموافق 22 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 25، بينما تنطلق منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات يوم الإثنين الموافق 24 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 27.

وتقام منافسات الفرق لسلاح السيف رجال يومي 27 و28.

وعلى صعيد السيدات تواصل "ندى حافظ" لاعبة منتخب مصر لسلاح السيف استعداداتها لبطولة العالم بمصر.

 

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