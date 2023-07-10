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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بنزيما وطارق حامد على رأس قائمة اتحاد جدة للمعسكر الإعدادى

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أعلن نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن قائمة الفريق للمعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وحقق اتحاد جدة لقب بطولة دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، وأبرم عددًا من التعاقدات الصيفية عقب نهاية الموسم أبرزها ضم الفرنسيين نجولو كانتي وكريم بنزيما.

وجاءت قائمة اتحاد جدة لمعسكر الفريق الإعدادي في مدينة الطائف على النحو الآتي:

حراس المرمى: عبدالله الجدعاني، أسامة المرمش، مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، هارون كمارا، عوض الناشري، محمد الصيعري، أحمد بامسعود، محمد العوفي.

وسط الملعب: كورنادو، طارق حامد، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله المليان، نجولو كانتي، مروان الصحفي.

الهجوم: كريم بنزيما، جوتا، روماينو، عبدالرازق حمدالله.

نونو سانتو اتحاد جدة قائمة اتحاد جدة كريم بنزيما نجولو كانتي

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