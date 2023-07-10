محافظ الوادي الجديد: غلق محور "تنيدة - منفلوط" لحين الانتهاء من توفير المرافق والخدمات الحيوية

أعلنت محافظة الوادى الجديد اليوم، عن إغلاق طريق تنيدة / منفلوط (تحت الإنشاء) وحظر سير المركبات عليه، وذلك لحين إنتهاء أعمال الإنشاءات واستكمال توفير المرافق والخدمات الحيوية (شبكات المحمول - نقاط الإسعاف - الخدمات الأمنية)، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة مستخدمي الطريق مؤكداً على استخدام الطرق الرئيسية و المتوفر بها المرافق لحين استلام وتشغيل الطرق الجديدة.

وأوضح البيان على استخدام الطرق الرئيسية و المتوفر بها المرافق لحين استلام وتشغيل الطرق الجديدة.

الجدير بالذكر أن محور تنيدة / منفلوط من أهم المحاور التي نفذت في وقت قياسي يوفر الوقت ومشقة السفر على أهالي الواحات بطول 300 كم وبتكلفة 2.7 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 97% منه تمهيدا لافتتاحه.

ونفذ محور "تنيدة-منفلوط" على 3 مراحل، الأولى بطول 48.5 كم من مطار الداخلة وحتى مركز بلاط، والمرحلة الثانية من مركز بلاط وحتى الكيلو 100 بطول 51.5 كم، وهذه المرحلة كانت صعبة للغاية حيث كانت تعلوا عن مستوي الطريق 600 متر بطول 14كم وتم إزالة كل هذه المنطقه بمتفجرات واختراق الطريق كما هو موضح بالإحداثيات المحددة ليكون صالح للسير دون أي معوقات، مشيرا إلى أنه كان هناك تعديلات أخرى بطول 3.5 كم منحنيات خطرة تم تعديلها وإزالة كل هذه المنحنيات التي تعيق حركة السير، والمرحلة الثالثة الأكثر صعوبة وهي من الكيلو 100 وحتي الكيلو 300 يتوسطها منطقة الخرافش وهي منطقة صلبة للغاية وبها أحجار يصعب تخطيها إلا أنه اتخذ قرار سريع بتنفيذها يدويا بواسطة الشواكيش دون تفجيرات، وتمت على وجه السرعة الانتهاء منها وتخطيها تماما في وقت قياسي بطول 30 كم.

كما نجح فريق العمل فى اختراق منطقة النقب الوعرة عند ارتفاع أعلى نقطة عن مستوى الطرق بحوالى 500 متر وجارى استكمال أعمال الرصف بطول 20 كيلو متر وسيكون باقى من الطريق 100 كيلو حتى منفلوط، حيث تتكلف هذه المرحلة مليار وتسعمائة مليون جنيه على متوسط سنتين إلى ثلاث سنوات، وفقًا لصرف الاعتمادات وسيكون العمل من ناحية منفلوط ومن ناحية الداخلة، ويتم عمل استراحات وأكثر من محطة خدمة على مسار الطريق، وهناك مخطط لتنمية اقتصادية على مسار الطريق زراعية وصناعية ومحاجر وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.