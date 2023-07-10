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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لمناقشة قضايا مصيرية.. تفاصيل جولة بايدن الأوروبية

بايدن
بايدن

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، عن تفاصيل جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا.

وذكر التقرير أن الجولة الأوروبية لـ"بايدن" مهمة وسيكون محورها دعم أوكرانيا في معركتها، وتوافق الدول الأعضاء في الناتو على عدة نقاط خلافية.

وأضاف: "المحطة الأولى لبايدن ستكون في بريطانيا، حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء سوناك، لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، والمحطة الثانية هي ليتوانيا، وتحديدًا في فيلنيوس وهي مدينة حدودية مع روسيا وبيلاروسيا، حيث سيحضر قمة الناتو الـ74 وهي قمة مهمة سيتم فيها بحث عدة ملفات بالغة الدقة لمستقبل الحلف، منها استراتيجية الردع والدفاع والتوافق على زيادة الإنفاق الدفاعي".

وتابع: "وكذلك بحث تخصيص حزمة طويلة الأمد من المساعدات إلى أوكرانيا، لجعلها تتفق مع معايير الناتو، وبحث موقف عضوية السويد المتعثرة بسبب موقف تركيا الرافض".

واستطرد: "كما سيزور بايدن أيضًا فنلندا لحضور قمة القادة الأمريكيين مع دول الشمال، وستتيح القمة لبايدن الجلوس مع الحلفاء شخصيًا خلال سعيهم لتسليح أوكرانيا ومواجهة العملية العسكرية الروسية".

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