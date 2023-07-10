الزمالك يستقر على بديل إمام عاشور في ميركاتو الصيف

أعاد مسئولو نادي الزمالك فتح ملف صفقة محمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر من جديد بعد اقتراب إمام عاشور من الانضمام إلى صفوف الأهلي.

واستقر مسئولو الأهلي على الاكتفاء بصفقة إمام عاشور في وسط الملعب والتراجع عن ضم محمد رضا بوبو.

وقرر مسئولو الزمالك إعادة فتح ملف المفاوضات مع بوبو من جديد بعدما توقفت الصفقة في الفترة الأخيرة بسبب مفاوضات الأهلي.

ويضع مسئولو الزمالك بوبو على رأس أولوياتهم في الموسم الجديد لتدعيم وسط الملعب بسبب النقص الذي يعانيه الفريق في هذا المركز.

ويعتمد مسئولو الزمالك على رغبة بوبو في الرحيل عن فريقه في الموسم المقبل وهو الأمر الذي يمكن أن يسهل من إتمام الصفقة.

ويعتبر محمود حمادة لاعب وسط فريق فاركو بمثابة البديل حال تعثر الاتفاق مع محمد رضا بوبو في الموسم المقبل.