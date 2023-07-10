البرلمان يوافق على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مجموع مواده

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 آخرين بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مجموع مواده.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

وانتظم مشروع القانون المرافق في ثلاث وعشرين مادة بخلاف مادة النشر، وبينت المواد من 1 إلى 4 آلية إنشاء التحالف وأهدافه، وأوضحت أنه يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي" غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيًا وماليًا وإداريًا، بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته مهامه، وذلك اتساقًا مع نص المادة 75من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلًا عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، كما أوضحت أن الهدف من التحالف هو تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتنمية المجتمع وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية، وتناولت آلية تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها التحالف.