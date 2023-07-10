ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن المرحلة الثالثة.. إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21  أسفرت عن تنفيذ 33 قرار إزالة بنطاق 8 مراكز على مساحة 3247 متر مربع عبارة عن إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 1020 م 2 بكوم حمادة، حالتي تعدي بمساحة 1000 م 2 برشيد، 9 حالات تعدي بمساحة 209 م2 بدمنهور.

كما تم إزالة حالتي تعدي بمساحة 468 م2 بالدلنجات، و5 حالات تعدي بمساحة 336 م 2 بالمحمودية، وحالتي تعدي بمساحة 100 م2 بكفر الدوار،و  8 حالات تعدي بمساحة 99 م2 بأبو المطامير،و حالتي تعدي بمساحة 15 م 2 بشبراخيت.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

 

3 حالات تعد إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة أراضي املاك الدولة اتخاذ كافة الإجراءات ئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

بعد الاتفاق على ضمه.. "الدستور" يكشف تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلى

قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

إخماد حريق فى مبنى بنك بالخليفة المأمون بمصر الجديدة

كرم جبر: يجب الاستعداد لمواجهة الشائعات بحق الانتخابات الرئاسية المقبلة

وزارة العمل تبدأ تنفيذ خطتها التدريبية الجديدة

من طفولته حتى وصوله للعالمية.. محطات في حياة "لوانس العرب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»