أحد مشايخ سيوة: الرئيس السيسى وجه بتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد منذ عقود

أعرب الشيخ بلال أحمد، أحد كبار مشايخ واحة سيوة الذين رحبوا برئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته اليوم، عن تقديره لاهتمام الدولة، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه بحل مشاكل وتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد لعقود مضت، وتم تنفيذها وساهمت في إحياء الواحة من جديد.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى واحة سيوة، في زيارة هي الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة، بهدف متابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.