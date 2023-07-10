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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالساحل

سرقة الدراجات النارية
سرقة الدراجات النارية

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، بدائرة قسم شرطة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل، بها قطع بالأسلاك، وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وأقرا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، من بينها الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة.

مباحث القاهرة سرقة الدراجات النارية قسم شرطة الساحل

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