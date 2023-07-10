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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عاملين وإصابة اثنين آخرين إثر صعق كهربائى فى أطفيح

صعق كهربائي
صعق كهربائي

لقى عاملان مصرعهما وأصيب اثنان آخران نتيجة إصابتهم بصعق كهربائي أثناء صيانة بالوعة صرف في إحدى قرى أطفيح، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع وإصابة عدد من الأشخاص في قرية بأطفيح، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما، وأصيب اثنان آخران نتيجة إصابتهم بصعق كهربائي، خلال العمل في بالوعة صرف وصيانتها، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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