قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

"لم أتخيل لحظة واحدة ما حدث لي على يد أكثر شخص أحببته وتخليت عن كل الناس من أجله، فكان لي كل الدنيا لكنه قابل كل هذا الحب بالغدر والخيانة ولم يتوقف عن ذلك بل دمر حياتي وأصابني بعاهة مستديمة بعد تعديه عليا بالضرب المبرح وبات الجميع يتمنر على شكلي".. بهذه الكلمات قالتها رضوى .م بعد تحريرها محضر ضد زوجها بقسم شرطة المرج، واتهامه بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض مما تسبب فى تشويه وجهها بـ24 غرزة.

أسباب التعدى

قالت المجنى عليها: الحياة الزوجية مليئة بالصراعات والخلافات وكنت بكل مرة نتشاجر فيها أحاول احتواء الموقف حتى لا تكبر المشكلة ويخرب المنزل، حتى فاض بي الكيل من خيانته المتكررة، فجميع من حوله يلوموه على خيانته لي وأنا اتمتع بقدر عالي من الجمال، وعندما قررت فضح أمره بمحادثات تجمعه بإحدى الفتيات قرر الانتقام مني والتعدى علي بالضرب وتشويه وجهى.

اعترافات المتهم

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه واقعة التعدى على زوجته بسلاح أبيض مما تسبب في تشويه وجه وأنكر عقده النية على ارتكاب تلك الجريمة بل تطورت المشادة بينهم لمشاجرة انتهت بالتعدى عليها بالضرب والسلاح الأبيض.

بداية الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم زوجها بالتعدى عليها بسلاح أبيض مما تسبب في تشويه وجهها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إجراءات النيابة

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لإتهامه بالتعدى على زوجته والتسبب فى إصابتها بعاهة مستديمة.