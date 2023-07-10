ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"لم أتخيل لحظة واحدة ما حدث لي على يد أكثر شخص أحببته وتخليت عن كل الناس من أجله، فكان لي كل الدنيا لكنه قابل كل هذا الحب بالغدر والخيانة ولم يتوقف عن ذلك بل دمر حياتي وأصابني بعاهة مستديمة بعد تعديه عليا بالضرب المبرح وبات الجميع يتمنر على شكلي".. بهذه الكلمات قالتها رضوى .م بعد تحريرها محضر ضد زوجها بقسم شرطة المرج، واتهامه بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض مما تسبب فى تشويه وجهها بـ24 غرزة.

أسباب التعدى 

قالت المجنى عليها: الحياة الزوجية مليئة بالصراعات والخلافات وكنت بكل مرة نتشاجر فيها أحاول احتواء الموقف حتى لا تكبر المشكلة ويخرب المنزل، حتى فاض بي الكيل من خيانته المتكررة، فجميع من حوله يلوموه على خيانته لي وأنا اتمتع بقدر عالي من الجمال، وعندما قررت فضح أمره بمحادثات تجمعه بإحدى الفتيات قرر الانتقام مني والتعدى علي بالضرب وتشويه وجهى.

اعترافات المتهم 
أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه واقعة التعدى على زوجته بسلاح أبيض مما تسبب في تشويه وجه وأنكر عقده النية على ارتكاب تلك الجريمة بل تطورت المشادة بينهم لمشاجرة انتهت بالتعدى عليها بالضرب والسلاح الأبيض.

بداية الواقعة
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم زوجها  بالتعدى عليها بسلاح أبيض مما تسبب في تشويه وجهها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إجراءات النيابة 
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لإتهامه بالتعدى على زوجته والتسبب فى إصابتها بعاهة مستديمة.

إحدى الفتيات اعترافات المتهم التحقيق التعدي على زوجته التعدى عليها بالضرب

الأكثر قراءة

بعد الاتفاق على ضمه.. "الدستور" يكشف تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلى

قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

فى أول زيارة لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة: مدبولى يصل سيوة

أحد مشايخ سيوة: الرئيس السيسى وجه بتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد منذ عقود

محافظ قنا: مجمعات الخدمات الحكومية تسهم في إنهاء معاناة سكان القرى

إخماد حريق فى مبنى بنك بالخليفة المأمون بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»