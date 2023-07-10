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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بالشروع فى قتل طالب بفرد خرطوش بالقاهرة

خرطوش
خرطوش

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على طالب مستخدمًا سلاحا ناريا مما أدى إلى إصابته.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله "طالب، مقيم بدائرة القسم" مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه.

بالانتقال وسؤال والده، مقيم بذات العنوان، قرر بحدوث مشادة كلامية بين كل من نجله وأحد الأشخاص؛ بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب باستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" مُحدثاً ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته "السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، طلقة من ذات العيار" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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