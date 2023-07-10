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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل شخص لسرقة سيارته فى بنى سويف

قتل
قتل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة شخص بأحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز مصاب بطعنات متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه "سائق بإحدى شركات النقل الخاصة- مقيم بالقاهرة" وأن وراء ارتكاب الواقعة "عامل- مقيم بالجيزة"، وأنه متواجد بمنزل شقيق طليقته بمحافظة أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكن "شقيق طليقته بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان".. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع سرقة سيارة المجنى عليه، فعقد العزم على التخلص من المجنى عليه والإستيلاء على سيارته والتوجه بها لمدينة أسوان ثم بيعها. 

وفى سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمدينة أسوان، ثم قام بمغافلته والتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته واستولى على السيارة ومتعلقات المجنى عليه ولاذ بالهرب وأرشد عن "عدد 2 سلاح أبيض أحدهما المستخدم فى ارتكاب الواقعة" وكذا "السيارة الملاكى - حافظة نقود - الهاتف المحمول، المستولى عليهم". 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية بمديرية أمن بنى سويف مركز شرطة الفشن

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