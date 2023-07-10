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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": 7.8 مليون جلسة غسيل كلوى سنويًا.. وخطة لهيكلة وميكنة المنظومة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد جلسات الغسيل الكلوى تبلغ 7.8 مليون جلسة سنويًا بالقطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن هناك خطة لهيكلة وميكنة منظومة الغسيل الكلوي لتحسين وتسريع حصول المريض على خدمة طبية بأعلى جودة.

وأشار إلى أن خطة هيكلة وميكنة منظومة الغسيل الكلوي تهدف إلى ربط كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بجميع الجهات المنوطة بتقديم الخدمة، بما يعود بالنفع على المريض المصري، وزيادة رضائه عن الخدمة.

وأضاف عبدالغفار أن الخطة ستسهم فى تقليل فترة الانتظار قبل جلسة الغسيل في حال تغيير مكان الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى ربط منظومة الغسيل الكلوي بالخدمات الطبية المُقدمة، ضمن مبادرات الصحة العامة المنوطة، وحملة "100 يوم صحة".

وأكد المتحدث الرسمى أن الخطة ستسهم أيضًا في حرية اختيار المريض لوحدات الغسيل المختلفة، التي يتلقى الخدمة بها، على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن وزير الصحة وجّه بميكنة وحوكمة المنظومة الخاصة بفريق العمل الصحي. 

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