"التضامن" تعلن عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر بلغ حوالي 615 ألف مستفيد بإجمالي رأس مال تخطى 3 مليارات جنيه.

وأضافت الوزارة، فى تقرير صادر عنها، أنه تم توفير 59 ألف فرصة عمل من خلال مشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، ومراكز التكوين المهني، والأسر المنتجة، والوحدات الإنتاجية، وذلك من مصادر تمويل متنوعة بلغت حوالي 470 مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه تم أيضا تمويل حوالي 24 ألف مشروع لـ"مستورة" من خلال بنك ناصر بإجمالي تكلفة بلغت 430 مليون جنيه.

وأوضحت أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

شروط الحصول على قرض مستورة:-

-أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

-ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

-يفضل من لها خبرة سابقة فى المشروع المقدم.

-مدة القرض بحد أدنى 3 شهور وبحد أقصى 24 شهراً.

السداد شهرى أو حسب طبيعة و دورة المشروع.