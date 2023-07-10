وفاة طفلة سقطت من أعلى منزلها بالشرقية

لقيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات مصرعها إثر سقوطها من علو من منزل أسرتها بصان البحرية دائرة مركز الحسينية، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية باستقبال "صفاء. س. ا" 6 سنوات مقيمة صان البحرية "جثة هامدة"، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر سقوطها من علو من منزل أسرتها بصان البحرية دائرة مركز الحسينية، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.