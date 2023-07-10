ضربها بـ"ملة" السرير ..إحالة المتهم بقتل والدته المسنة بسبب "بالطو" للمحاكمة

أمرت نيابة شرق القاهرة، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل أمه بمُلّة السرير فى منطقة عين شمس بسبب "بالطو".

كان قسم شرطة عين شمس، قد تلقى بلاغًا يفيد بمقتل سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة على يد ابنها "ح"، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب بين المتهم ووالدته المجني عليها مشادة كلامية بسبب فقدانه رداءه "بالطو" خاص به، حيث تطور الخلاف بينهما ووصل إلى حد القتل.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم دائم التعدى بالضرب على والدته ويتعاطى المواد المخدرة وسلوكه سيئ، وأنه يوم الحادث اعتدى على والدته بالضرب بملة السرير حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب أفضى إلى موت وإحالته لمحكمة الجنايات.