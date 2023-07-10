ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشميع 100 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق فى الغربية

مخالفة
مخالفة

تمكنت محافظة الغربية من إغلاق وتشميع أكثر من 100 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الماضى  

وكان الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، تلقى تقريرًا من رؤساء المدن والقرى بغلق أكثر من 100 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

إغلاق وتشميع أكثر ١٠٠ منشأت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة

الأكثر قراءة

اليوم.. المفاوضات النهائية بين أردوغان وكريسترسون بشأن انضمام السويد إلى "الناتو"

وزير الشباب يستقبل بعثة المنتخب الأوليمبى فى مطار القاهرة

الجالية المصرية فى كندا تحتفى بفيبى وصفى بعد تكريمها من الرئيس السيسى

"الأهرام": مشروع "حياة كريمة" يعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة

"الري": تطوير واحة سيوة ينهي مشاكل قائمة منذ ٣٠ عامًا

"الإحصاء" يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2% لشهر يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب