تشميع 100 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق فى الغربية

تمكنت محافظة الغربية من إغلاق وتشميع أكثر من 100 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الماضى

وكان الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، تلقى تقريرًا من رؤساء المدن والقرى بغلق أكثر من 100 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.