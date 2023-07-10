"الجمهورية": المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" إضافة مميزة للاعتناء بصحة المواطن

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" تعد إضافة مميزة تعتني بصحة المواطن من خلال تقديم الخدمات الطبية والصحية لأبناء الوطن.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين تحت عنوان "100 يوم صحة.. مبادرة رئاسية للمواطن"، أن التجربة تتميز بأنها تنتقل للمواطن من خلال مستشفيات متنقلة ومتكاملة التجهيزات بقوافلها وعياداتها في جميع المحافظات، حيث تجوب القرى والنجوع لتقديم خدمات صحية غير مسبوقة ومعها حملات توعية لأهلنا في الريف والنجوع في خطوة رائدة غير مسبوقة لم تقدم من قبل في قرانا على مدى الـ 50 عاما الماضية.

وأضافت أنه من واقع التقارير والمتابعة للمبادرة تشير الأرقام إلى تقديم الخدمات في صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض وفقدان السمع للأطفال والكشف عن الأمراض المزمنة مثل الاعتلال الكلوي والأمراض الكبدية والسكر والضغط وفحص المقبلين على الزواج وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشارت إلى أن الخدمات التي تم تقديمها حتى الآن في أيام الحملة الأولى اقتربت من خدمة المليون مواطن، والأهم هو الإقبال الواعي من أهلنا في القرى والنجوع على القوافل التابعة للحملة، كما أن الندوات المصاحبة للتوعية الصحية ضد الأمراض ومضاعفاتها تقدم رؤية جديدة لحملات التوعية خاصة في مواجهة زيادة السكان والغذاء السليم، فهي مبادرة مهمة للتوعية والعلاج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أقصى رعاية صحية للمواطن.