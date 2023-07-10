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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول سابق في الناتو: القنابل العنقودية خطوة ذكية من الإدارة الأمريكية

القنابل العنقودية
القنابل العنقودية

أشاد الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية باعتباره "خطوة ذكية" لكنه دعا الإدارة أيضًا إلى "التصعيد وتقديم طائرات إف -16".


وقال ستافريديس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية": "أعتقد أنها خطوة ذكية من جانب الولايات المتحدة لتوفير الذخائر العنقودية التي يمكن أن تساعد في إطلاق هذا الهجوم في المستقبل".


وأضاف: "الحرب الجوية، هي المكان الذي يجب أن تُصعِّد فيه الإدارة وتزود طائرات إف -16، وهم يصرحون بالتدريب، لكن الخطوة المنطقية التالية هي إحضار طائرة إف-16 إلى ساحة المعركة، في سماء أوكرانيا".


وأعلنت إدارة بايدن الجمعة الماضية عن خططها المثيرة للجدل لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، التي طلبتها كييف منذ فترة طويلة.


وتحظر أكثر من 100 دولة الذخائر العنقودية، المصممة لنشر ذخائر صغيرة متعددة على مساحة واسعة، بموجب معاهدة لأن القنابل غير المنفجرة منها تظل تمثل خطرا على المدنيين.


وقال بايدن في مقابلة متلفزة: "إن ذخيرة الأوكرانيين تنفد، أعتقد أنهم بحاجة إليها"، بحسب الصحيفة الأمريكية.
ومع ذلك، لفت ستافريديس إلى أنه برغم تفوق أوكرانيا في "الحرب البرية"، لكن روسيا متفوقة في القوة الجوية.

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مسؤول سابق في الناتو: القنابل العنقودية خطوة ذكية من الإدارة الأمريكية

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