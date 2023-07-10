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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" المقبلة لن تكون افتراضية

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن قمة "بريكس" المقبلة لن تكون افتراضية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، عن مقطع فيديو لرامافوزا، قوله: "قمة بريكس المقرر عقدها في أغسطس القادم في جوهانسبرج ستكون وجها لوجه ولن تكون افتراضية".. مشيرًا إلى أن المنظمة لم تعقد اجتماعات قمة وجها لوجه منذ ما يقارب ثلاث سنوات.


وكانت جنوب أفريقيا أعلنت في وقت سابق أن رؤساء جميع الدول الأفريقية تمت دعوتهم لحضور القمة، مشيرة إلى أنها تولي اهتماما خاصا لإفريقيا والبحث عن أشكال جديدة من الشراكة. 

وكانت الممثلة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية في إثيوبيا، ميليسا أليما، صرحت في 29 يونيو الماضي بأن بلادها تأمل في الحصول على قرار إيجابي من الدول الأعضاء في "بريكس" فيما يتعلق بطلبها للانضمام إلى المجموعة.


يُذكر أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في هذه القمة حضورا أم سيشارك عبر الفيديو كونفرينس بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحقه. 

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