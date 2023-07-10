المدير الفنى لـ"كابيتانو مصر" يكشف كواليس انطلاق الموسم الجديد

كشف الدكتور محمود سعد، المدير الفني لبرنامج "كابيتانو مصر" كواليس انطلاق الموسم الجديد، قائلاً:" إنه تم البدء في التجهيزات لانطلاق برنامج "كابيتانو مصر" للموسم الثاني، حيث تم الإعلان عن مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية، بإشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "cbc"، أن الموسم الأول شهد تقديم أكثر من 50 ألف لاعب، وتم اختيار 11370 لاعب منهم، لافتا إلى أنه تم إجراء الاختبارات في 7 محافظات بدأت بالاسماعيلية، وكذلك القاهرة والشرقية والغربية، كما أسفرت التصفيات عن 410 لاعب، تم تصفيتهم لـ 168 لاعب، ثم نادي النادي بالعاصمة الإدارية لـ 144 لاعب، بحيث تم تقسيمهم لـ 8 فرق، باسم عظماء كرة القدم.

وأوضح، أن البرنامج تم تحويله لمشروع، حيث أنه يوجد كشافين قادمين من أوروبا في شهر أغسطس لانتقاء أفضل اللاعبين، لافتًا إلى أن هذا المشروع أشبه بمبادرة "حياة كريمة"، حيث يستهدف الوسطاء دون أي واسطة أو مجاملات، أو مقابل مادي، كما أن مراكز التدريب تضم أجهزة فنية على أعلى مستوى وقياسات، بالإضافة إلى وجود قياسات جديدة وأجهزة جديدة على أعلى مستوى لقياس اللياقة والكفاءة.

وذكر أنه: "سيتم الاستعانة بها في الاختبارات المقبلة، بجانب الاستعانة بخبراء ومدربين وفرق عمل على مستوى عالي، لانتقاء أفضل لاعبين متميزين في هذه المرحلة".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت برنامج "كابيتانو مصر"، ليصبح أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم في الشرق الأوسط، إذ يعد مشروع الدولة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم والناشئين من جميع المحافظات المصرية.