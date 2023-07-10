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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل: ستعمل على منع أى انهيار للسلطة الفلسطينية

مجلس الوزراء الإسرائيلي
مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر

قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الأحد، أن تعمل إسرائيل على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقرر الكابينت دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وينص مقترح الكابينت لمنع انهيار السلطة الفلسطينية على أن تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام وفي منظومة التعليم، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء في المناطق C.

وكثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع سيقدمان للمجلس "خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني في الساحة الفلسطينية". ولم يذكر أي تفاصيل.

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