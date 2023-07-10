وزير النقل: الوزارة لا تبيع أى شركات تابعة لها

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة لا تبيع أي شركات تابعة لها، لافتًا إلى أنه يتم بيع أسهم في شركات التشغيل وليس بيعا لشركات وزارة النقل.

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد: "لدينا 7 مصانع بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج كل احتياجاتنا من عربات السكة الحديد".

وتابع: "اتفقنا مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمعين صناعيين في برج العرب".

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن قطاع نقل البضائع ينفق على خطوط الركاب في السكة الحديد، متابعًا: "لدينا عربات نوم في السكة الحديد منذ عام 1980م، ونشارك القطاع الخاص في تشغيل قطارات النوم بالسكة الحديد بأحدث الوسائل".

وأكد وزير النقل، أنه لن يتم التفريط في أصول قطاع النقل خلال عمليات الطرح، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتكييف عربات الدرجة الثالثة لخدمة المواطن البسيط، كما سيتم زيادة عربات الدرجة الثالثة المكيفة إلى 1350 عربة، بعد دخول 50 عربة جديدة إلى الخدمة.