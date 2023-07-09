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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير النقل: نستهدف 40 مليون حاوية بحلول عام 2030

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم دراسة الأثر الاجتماعي قبل تنفيذ أي مشروع قومي لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن العائد الاقتصادي لأي مشروع قومي يبدأ مع أول يوم تشغيله. 

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن مصر أصبحت مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، لافتاً إلى أن التقارير الدولية تشيد بما تنفذه مصر من إدخال عملة صعبة من تجارة الترانزيت. 

وأوضح أن هناك 3.5 مليون حاوية زيادة في العام بقيمة 7 مليون دولار، متابعاً: "نستهدف 40 مليون حاوية بحلول عام 2030م، كما أننا حريصون على جذب المستثمرين في مشروعات الموانئ".

وأكد أن محطة الحاويات تحقق تشغيل عمالة وضرائب كعائد اقتصادي للدولة، لافتًا إلى أن شركات وزارة النقل المطروحة في البورصة عليها إقبال كبير جدًا، مؤكدًا أن وزارة النقل لا تبيع أي شركات تابعة لها. 

 

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