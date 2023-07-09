وزير النقل: تطوير 3 آلاف كيلومتر طرق ضمن مشروعات حياة كريمة بالمحافظات

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن إنشاء الطرق يتم وفقًا لدراسات مدروسة ومراكز أبحاث علمية دقيقة.

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أنه تم تطوير 3 آلاف كيلومتر طرق ضمن مشروعات حياة كريمة بالمحافظات، لافتًا إلى أنه تم توفير كافة الخدمات على محاور الطرق لخدمة المسافرين.

وأوضح أنه يتم توفير محطات خدمة كل 25 كيلومتر على الطرق الطويلة لخدمة المسافرين، لافتًا إلى أن مصر تتمدد في اتجاه الغرب لخدمة المشروعات القومية الجديدة، مؤكدًا أن انشاء الطرق الجديدة يتم لخمة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

وأشار إلى أن الدلتا الجديد مشروع زراعي واعد لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه المسؤولين بحل المشكلات التي تواجه المشروعات وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية.