الأرصاد: ارتفاع الأمواج مستمر غدا ويجب توخي الحذر عند نزول البحر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك اضطرب في حركة الملاحة البحرية علي مسطح البحر المتوسط.

وأضافت، أن هناك نشاط لرياح شمالية غربية علي مسطح البحر المتوسط بشواطي مطروح والضبعة والاسكندرية وبلطيم ودمياط، وأن سرعات الرياح الشديدة وراء ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج مستمر غداً ويجب توخي الحذر عند نزول البحر، موضحة أنه سيتم إغلاق بعض الشواطيء في البحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية.