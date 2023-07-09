ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: ارتفاع الأمواج مستمر غدا ويجب توخي الحذر عند نزول البحر

الأمواج
الأمواج

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك اضطرب في حركة الملاحة البحرية علي مسطح البحر المتوسط.

وأضافت، أن هناك نشاط لرياح شمالية غربية علي مسطح البحر المتوسط بشواطي مطروح والضبعة والاسكندرية وبلطيم ودمياط، وأن سرعات الرياح الشديدة وراء ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج مستمر غداً ويجب توخي الحذر عند نزول البحر، موضحة أنه سيتم إغلاق بعض الشواطيء في البحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية.

مواد متعلقة

أمل عبدالمنعم مدبولى: والدى كان يجهز لمسرحية قبل شهرين من وفاته

حورية فرغلى: اكتشفت 9 أورام خبيثة داخل الرحم.. إرادة ربنا

مؤلف أغنية سطلانة: "تأثير الأهلى كبير فى انتشار الأغنية.. وإللى حصل كرم من الله"

"حياة كريمة": تطبيق نظام التعليم اليابانى فى 3 محافظات كمرحلة أولى

طبيب مصرى بألمانيا: علاج الأورام السرطانية بطريقة إشعاعية ناجحة بنسبة 95%

طبيب مصري يحقق إنجازات فى مجال العلاج الإشعاعى والأورام بجامعة مونستر بألمانيا

أستاذ تمويل يكشف تعديلات قانون الاستثمار في المجموع

رئيس العربية للتصنيع: سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة محلية الصنع

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

بعد نشر قصته.. مَن هو الجيولوجي المصري المطلوب تكريمه في السعودية؟

"تذكرتى" تُكذب "المصرى اليوم" حول أسعار حفل تذاكر تامر حسنى بمهرجان العلمين 2023

وزير النقل: الرئيس السيسى وجه بترضية كل أهالى العريش

بتفتحوا باب جهنم.. الباز يطالب "المهن التمثيلية" بسحب بيان أزمة مسلسل "ليه لا"

بيراميدز يحسم الجدل بشأن التفاوض مع إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب