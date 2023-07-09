موسم صفري للوداد.. الرجاء يتأهل إلى نهائي كأس العرش المغربي

تأهل نادي الرجاء البيضاوي إلى نهائي بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم موسم 2022-2023، بفوزه على غريمه التقليدي الوداد بهدف دون مقابل، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وسجل أرسين زولا لاعب الوداد هدف المباراة الوحيد للرجاء بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، ليتأهل رفاق زكريا الوردي إلى المباراة النهائية.

ويأتي الخروج من الكأس كمكمل لموسم مخيب للآمال لجماهير الوداد، بعد خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي في المباراة النهائية، ثم خسارة لقب الدوري لصالح الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

على الجانب الأخر، سيلتقي الرجاء في النهائي مع الفائز من مباراة أخرى بالدور قبل النهائي بين نهضة بركان والفتح الرباطي.