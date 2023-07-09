"تذكرتى" تُكذب "المصرى اليوم" حول أسعار حفل تذاكر تامر حسنى بمهرجان العلمين 2023

أصدر شركة تذكرتي بيانا بشأن الأخبار المغلوطة بخصوص أسعار تذاكر أولى حفلات موسم "مهرجان العلمين 2023"، وهي حفلة الفنان تامر حسني.

وقالت الشركة في بيان: في إطار قيام شركة تذكرتي بإصدار وبيع تذاكر حفلات وفعاليات مهرجان العلمين ٢٠٢٣، والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة، انتشرت بعض الأخبار المغلوطة، بخصوص أسعار تذاكر أولى حفلات الموسم وهي حفلة الفنان تامر حسني.

وأضافت: تم تداول أسعار مخالفة لما هو عليه بالموقع الرسمي لشركة تذكرتي، إذ نشرت جريدة "المصري اليوم" والتي لم تراع الدقة في النشر، أن سعر التذكرة في الفئة الأولى هو ٧٥ ألف جنيه وهو ما يخالف الحقيقية، حيث إن السعر الرسمي هو ٧٥٠٠ جنيه فقط لا غير، وأن السعر الذي تم نشره بالجريدة هو سعر ١٠ أفراد في الفئة الأولى وليس سعر الفرد الواحد.