12 كيلو جرامًا.. الكشف عن تفاصيل التصميم الجديد لدرع الدورى المصرى
كشف نيل ماكلرين، رئيس شركة لايت المكلفة بتصميم درع الدوري المصري الجديد استعدادًا للموسم المقبل، تفاصيل تصميم الدرع.
وقال رئيس الشركة المكلفة بالتصميم في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "نعمل مع جميع دوريات العالم أو معظمها ونقدم هذه الجوائز، وذلك بتصديق من ملكة إنجلترا في وقت سابق".
وأضاف: "بالنسبة للتصميم الخاص بالجانب المصري، فإن درع الدوري الجديد سيكون 12 كيلو جرامًا من حيث الوزن، وارتفاعه 34 سم".
واختتم: "أتمنى أن يكون هذا الدرع واحدًا من القطع الجميلة التي نتذكرها دوما".