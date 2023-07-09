أمل عبدالمنعم مدبولى: والدى كان يجهز لمسرحية قبل شهرين من وفاته

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، فقرة للاحتفال بالذكرى الـ17 لرحيل الفنان عبدالمنعم مدبولي.

واستضاف البرنامج أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، لتكشف عن عدد من كواليس حياته، موضحة أن لقب أسطى الكوميديا أطلقه المؤلف والمنتج المسرحي سمير خفاجي علي والدها.

وأضافت: "والدي كان يجهز لمسرحية قبل شهرين من وفاته"، موضحة أن فؤاد المهندس كان يسكن معنا في نفس الشارع.

وأوضحت أن أحفاد عبدالمنعم مدبولي ظهروا معه في بعض أعماله للأطفال.