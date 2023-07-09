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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمل عبدالمنعم مدبولى: والدى كان يجهز لمسرحية قبل شهرين من وفاته

أمل عبد المنعم مدبولي
أمل عبد المنعم مدبولي

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، فقرة للاحتفال بالذكرى الـ17 لرحيل الفنان عبدالمنعم مدبولي.

واستضاف البرنامج أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، لتكشف عن عدد من كواليس حياته، موضحة أن لقب أسطى الكوميديا أطلقه المؤلف والمنتج المسرحي سمير خفاجي علي والدها.

وأضافت: "والدي كان يجهز لمسرحية قبل شهرين من وفاته"، موضحة أن فؤاد المهندس كان يسكن معنا في نفس الشارع.

وأوضحت أن أحفاد عبدالمنعم مدبولي ظهروا معه في بعض أعماله للأطفال.

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