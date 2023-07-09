ضبط المتهم بإصابة كلب ببندقية صيد في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مدعومًا بمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على «كلب» بالطريق وإصابته بطلقة من بندقية صيد «رش»، بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل بجراج مقيم بدائرة القسم، وعثر بحوزته على بندقية صيد «رش» المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم نقل الكلب المصاب لأحد المستشفيات البيطرية لتلقي العلاج اللازم.