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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد لـ"القاهرة الإخبارية": إطلاق بوابة التجارة الأفريقية خطوة في الطريق الصحيح

التجارة
التجارة

قال الدكتور بدر الزاهر، أستاذ الاقتصاد، إن إطلاق بوابة التجارة الإفريقية تعتبر خطوة في الطريق الصحيح، معقبًا: "في اعتقادي أنها غير كافية بالنسبة للمشكلة المطروحة الخاصة بالتبادل الحر والتبادل التجاري إجمالاً". 

وأضاف الزاهر خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، التبادل التجاري للقارة الإفريقية منخفض بسبب عدة عوامل مجتمعة، حيث أنه في عام 2020-2021 فقط 16% من إجمالي التجارة الإفريقية كان بين الدول الإفريقية، وهو ما يعكس ضعف التجارة البينية بين الدول الإفريقية مقارنة بآسيا التي تجاوزت نسبة التجارة البينية بينها الـ59%، وأوروبا التي تجاوزت تقريبًا الـ 60% إلى 70% .

وأشار إلى أننا نواجه مجموعة من العقبات، أولها المرتبط بالنصوص القانونية، لافتاً إلى أنه تحت وصاية الاتحاد الافريقي كان هناك سعي لتوحيد وإخراج إطار قانوني يسهل المبادلات التجارية الحرة المعفية من الجمارك بالرسوم بين الدول الإفريقية، وهو ما يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.

وبين أن هناك مشكلة بالبنية التحتية، متمثلة في الطرق والموانيء وشبكات الاتصالات والتي تعتبر غير مترابطة فيما بينها، وهو ما يصعب من عملية التبادل التجاري، وكذلك يصعب من خفض تكلفة التجارة البينية بين الدول الإفريقية. 

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