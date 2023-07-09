"حياة كريمة": تطبيق نظام التعليم اليابانى فى 3 محافظات كمرحلة أولى

كشفت هبة الشرقاوي مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، عن تفاصيل بدء تطبيق نظام التعليم الياباني في مدارس القرى التابعة للمؤسسة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن نظام التعليم الياباني تم تطبيقه في 100 مدرسة من مدارس قرى المبادرة، مشيرة إلى أن تطبيق نظام التعليم الياباني في 3 محافظات كمرحلة أولى، وهما محافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية كمرحلة أولى بعد معاينة 30 مدرسة في هذه المحافظات خلال الفترة الحالية من خلال الفرق التابعة لحياة كريمة في هذه المحافظات.

وأضافت أن النموذج الذي تم اختياره من نظام التعليم الياباني، والذي سيتم تطبيقه في قرى حياة كريمة يعمل على إكساب الطلاب مهارات لمعارف جديدة، وتعزيز الانتماء للمكان الذي يعيشون فيه، إذ أن أنشطة هذا النظام مرتبطة تمامًا بمحيط الطلاب.

وقالت إن الأهالي في هذه المحافظات كانوا متواجدين في الخطوات الأولى، قبل أن تعقد مؤسسة حياة كريمة لقاء تعريفيًا بمشاركة كل المهتمين بالتعليم والأهالي في هذه المحافظات تمهيدًا لبدء تطبيق النظام الياباني للتعليم في هذه القرى، إذ أن هذه الأنشطة في نظام التعليم الياباني لا تستهدف الطلاب فقط، وإنما تتم بمشاركة أولياء الأمور كذلك.