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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة السيارات في القاهرة الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة السيارات بمنطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بإرتكاب وقائع سرقة السيارات بهدف تقطيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط وحدة مباحث التجمع من ضبط 3عاطلين يستقلون سيارة مبلغ بسرقتها وبمناقشتهم أقروا بارتكابهم جريمة سيارة السيارة وأنهم وراء ارتكاب سرقة عدد من السيارات وتم اقتيادهم لقسم شرطة التجمع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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