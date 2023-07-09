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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"آخر النهار" ينفرد بتسجيل صوتى لـ"عبود الزمر": لم نفت باغتيال عادل إمام

محمد الباز
محمد الباز

أذاع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تسجيلًا صوتيًا للقيادي السابق بالجماعة الإسلامية عبود الزمر، ينفي خلاله ادعاءات محمد كروم، أحد قيادات الجماعة الإسلامية، بأنه كلفه باغتيال الفنان عادل إمام.

وقال عبود الزمر، خلال التسجيل الصوتي الذي أذيع في برنامج "آخر النهار"، على شاشة "النهار": "كنا شغالين من 1992 لحل وقف العنف، لا يمكن أفكر في قتل سيد طنطاوي ولا ممثل، ولم ألتق بمحمد كروم، ولا كلفته، وكنا عاملين مبادرات مع وزير الداخلية لوقف العنف، حتى عام 1997 صدرت المبادرة النهائية لوقف العنف".

وأضاف: "فريق السجن لم يفكر في تلك الموضوعات، كل لقاءاتنا كانت لعمل مبادرات لوقف العنف، وإذا كان كروم كُلف باغتيال عادل إمام لماذا لم يقل ذلك وقتها؟".

وتابع: "لا يجوز قتل سيد طنطاوي، ولا يباح دم عادل إمام من أجل فيلم، ونحن لم نر الفيلم أصلًا، لم تكن لدينا تليفزيونات في السجون، التليفزيونات ظهرت في 2006".

عبود الزمر عادل امام محاولة اغتيال عادل إمام محمد كروم الباز

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