نائب الرئيس التنفيذي لـ"أفريكسم بنك": التبادل التجاري الركيزة الأساسية لخطتنا الاستراتيجية

قالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لـ "أفريكسم بنك"، إن التبادل التجاري يعتبر الركيزة الأساسية لخططتنا الاستراتيجية.

وأضافت نائب الرئيس التنفيذي لـ "أفريكسم بنك" خلال لقاءها ببرنامج المراقب، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، أن خطتنا الاستراتيجية الحالية تتكون من 6 خطط استراتيجية، لافتة إلى أن التبادل والتجارة يعملان على زيادة فرص التصنيع في بلادنا، حيث قمنا بدراسة هيكل التجارة والاتجاهات الخاصة بالتجارة وصفاتها في القارة، ونحن جميعا على دراية بأنه ربما تعزز بعض الدول تبادلها التجاري خارج القارة مع الدول التي كانت تستعمرها من قبل.

وأوضحت أنه كانت يوجد استراتيجية هدفها هو ضمان استغلال المواد الخام في أفريقيا، وتصديرها في صورتها الأولية خارج القارة، ومن ثم تحويلها إلى مواد ذات قيمة مضافة، وبعد ذلك نقوم باستيرادها مرة أخرى في صورة بضائع، وقد قررنا تغيير هذا الأمر، وقررنا تطبيق مبدأ الهندسة العكسية على هذه الاستراتيجية في استراتيجية التبادل التجاري، وكذلك في استراتيجية التصنيع.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن تكون هناك فرص ضئيلة للتصنيع بسبب تصدير المواد الخام، لافتة إلى أن الجميع يعلم بأنه لا يوجد نقص في سوق المواد الخام الإفريقي اللازم لتلك المجتمعات، ولا يوجد أي نقص في النفط الخام خارج القارة، ولا يوجد نقص خارج القارة في الماس، وكذلك لا يوجد عجز في الكوبلت، الكاكاو، أو الشاي أو القهوة، في الأسواق الأجنبية، وبناءً على ذلك ينبغي علينا إضافة القيمة للمواد الخام الإفريقية وذلك يأتي بالأثر الإيجابي على زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية.