طبيب مصرى بألمانيا: علاج الأورام السرطانية بطريقة إشعاعية ناجحة بنسبة 95%

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، فقرة لعرض إنجازات المصريين بالخارج.

وأكد الدكتور خالد عبدالسلام الصياد، استشاري العلاج الإشعاعي والأورام بجامعة مونسار في ألمانيا، أنه يهدف إلى نقل تقنية جديدة لعلاج الأورام السرطانية تقلل من مدة جلسات العلاج، مشيرًا إلى أنهم يستخدمون تقنية تقلل من 30 جلسة علاج إلى 3 جلسات فقط.

وأضاف أن تجربة علاج الأورام السرطانية بطريقة إشعاعية مجربة في ألمانيا من 13 سنة وهدفنا نحدد الورم بالظبط عن طريق الرنين المغناطيسي أو المسح الذري"، موضحًا أن نسبة الآثار الجانبية لهذه العلاج لا تتعدى 1% والفاعلية 95%.

وأشار إلى أن الأجهزة والتقنيات موجودة في مصر ولكن المشكلة في الخبرة والحاجة إلى التدريب، مشددًا على أهمية قيام المستشفيات الجامعية بالبحث الدائم، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية هدفها الأول بحثي وهدفنا نقل التقنيات الحديثة الطبية لمصر.