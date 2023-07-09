طبيب مصري يحقق إنجازات فى مجال العلاج الإشعاعى والأورام بجامعة مونستر بألمانيا

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، فقرة لعرض إنجازات المصريين بالخارج.

وكشف الدكتور خالد عبدالسلام الصياد، عن إنجازاته في مجال العلاج الإشعاعي والأورام بجامعة مونستر في ألمانيا، موضحاً أنه خريج كلية الطب جامعة الإسكندرية نجح فى تقليل جرعات العلاج الإشعاعى التى كانت تصل إلى 70 جرعة؛ للمريض على مدار 7 أسابيع إلى 8 جرعات فقط خلال 8 أيام فقط.

وأضاف، أن هذا الأمر هو الذى أدى إلى تقليل الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعى بشكل كبير عن السابق، موضحاً أن تقليل عدد الجرعات لثمانية فقط أثبت نجاحا كبيرا، وشدد على أهمية إضافة فيتامين A ضمن البروتوكول العلاجى؛ لأن النتائج أثبتت أنه يساعد فى زيادة نسبة الشفاء 3 أضعاف.