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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات زوجية تدفع عاملا لتمزيق جسد زوجته في الشرقية

حبس
حبس

دفعت الخلافات الزوجية عامل لتمزيق جسد زوجته بعدة طعنات داخل منزلهما بإحدى قرى مركز ههيا. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها في قرية كفر عجيبة التابعة لمركز ههيا.

وبالانتقال إلى محل الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزى وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها وأنه قد ارتكب جريمته بسبب خلافات زوجية بينهما وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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