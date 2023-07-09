كيف تنجح الحكومة في تشديد الرقابة على أسعار السلع؟

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن تشديد الرقابة على استغلال التجار وارتفاع أسعار السلع والمنتجات في مصر يعد تحديًا هامًا للحكومة.

أضاف البكري، لـ"الدستور"، أنه من المهم أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية المستهلكين وضمان توفر السلع بأسعار معقولة، موضحًا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف:

أولاً، يجب على الحكومة تعزيز الرقابة وتفعيل دور الجهات التنظيمية المختصة في رصد ومراقبة أنشطة التجار والموردين. يمكن تعزيز ذلك من خلال زيادة عدد المفتشين وتوفير الموارد اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بشكل فعال.

ثانيًا، يجب تشديد العقوبات على المخالفين وتنفيذها بحزم. يجب أن تكون العقوبات القانونية صارمة بما يكفل ردع المتجاوزين ويحد من ممارسات الاحتكار والغش التجاري.

ثالثًا، ينبغي تعزيز التوعية لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم. يمكن تحقيق ذلك عن طريق تنظيم حملات توعوية لمساعدة المستهلكين على التعرف على أسعار السلع العادلة، والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو احتكارية.

رابعًا، يمكن للحكومة تعزيز المنافسة في السوق عن طريق دعم الشركات المحلية وتشجيع الاستثمارات الجديدة. من خلال زيادة التنافسية، يمكن خفض الأسعار وتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين.

يمكن تحقيق المزيد من التقدم من خلال الخطوات التالية:

خامسًا: ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية. يجب أن تعمل وزارات وهيئات مختلفة مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة حماية المستهلك ووزارة الداخلية سويًا لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود في مكافحة التجارة غير القانونية وارتفاع الأسعار.

سادسًا، يمكن للحكومة تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المحلية، وتوفير الدعم والتسهيلات للشركات المحلية لزيادة إنتاجها وتوفير سلع بأسعار مناسبة. يمكن أيضًا تشجيع التصدير لتنويع الأسواق وتوليد إيرادات إضافية.

سابعًا، يجب تعزيز الشفافية في العمليات التجارية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأسعار والتكاليف. يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء نظام إلكتروني يتيح للمستهلكين الاطلاع على أسعار المنتجات ومقارنتها بين الموردين المختلفين.

ثامنًا، يمكن للحكومة تعزيز البحث والتطوير في مجالات زراعة وإنتاج السلع الأساسية. من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، يمكن الحد من الاعتماد على الاستيراد وتقليل الجوانب السلبية المتعلقة بتقلبات الأسعار العالمية.

وأوضح أنه يجب أن تكون تشديد الرقابة على استغلال التجار وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.