ما تأثير نظام الدفع والتسوية الأفريقي على اقتصادات دول القارة؟.. خبير اقتصادي يوضح

أوضح محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي، تأثير نظام الدفع والتسوية الأفريقي على اقتصادات دول القارة، قائلًا: "إن القارة الإفريقية يجب أن يكون لها صوت موحد فيما يسمى بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد".

وأضاف الشرقي خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك تحولات جيوسياسية وجيواستراتيجية وجيواقتصادية وتحولات عميق تاريخيًا، وبالتالي فإن القارة الإفريقية لها فرصة تاريخية بأن يكون لها صوت مسموع.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن انضمام 20 دولة إلى نظام الدفع من شأنه التخلي عن العملات الأخرى خارج القارة، وبالتالي فإنها ستوفر على ميزان المدفوعات الخارجية بالنسبة لهذه الدول، حيث ستؤثر كثيرًا على التجارة الخارجية، وبالتالي تزيد في ميزان المدفوعات، وعندما تكون هناك مبادلات من خلال مؤسسة يتم ضبط العملات عبرها، ويتم تقديم ضمانات بشأنها ، فإن ذلك يؤدي إلى تسريع التجارة بين الدول الأفريقية، كما يؤدي إلى إحداث نوع من التكامل وخلق سوق إفريقيا، معقبًا: “ما أحوج الأفارقة اليوم أن يكون لهم سوق إفريقي، خاصة وأن إفريقيا عندما تتجمع تشكل وزن أكبر من فرنسا، حيث يقدر الناتج الاجمالي للقارة الإفريقية بـ 3 تريليون، و500 مليار دولار".