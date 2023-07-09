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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تمويل يكشف تعديلات قانون الاستثمار في المجموع

الاستثمار
الاستثمار

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، علي موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار في المجموع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن تشريع الاستثمار عند تطبيقه علي أرض الواقع ظهر مدي أهميته للتعديل لتلبية احتياجات المجتمع والواقع.

وأضاف، أن قانون الاستثمار علي الرغم من تطبيقه فعلياً منذ 5 سنوات، كان مازال يحتاج لبعض التعديلات، ويحسب للحكومة هذا التعديل لإعطاء المرونة وبعض الصلاحيات لمجلس الوزراء لتضمين هذا في القانون حتي لا يخالف هذا القانون.

وأشار إلى أن التعديل يشمل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال بشكل كبير، موضحاً ان الفكرة الأساسية من التعديل إعطاء المزيد من الحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والخارجي.

 

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